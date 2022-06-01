Президент поручил запустить программу поддержки научно-технологических парков при вузах

Касым-Жомарт Токаев принял участие в юбилейной сессии Национальной Академии наук, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В ходе своего выступления Глава государства в качестве приоритета обозначил укрепление университетской науки.

"В западных странах при университетах функционируют технопарки, в рамках которых работают различные инновационные стартапы и технологические компании. Консолидация системы образования с отдельными научными центрами и технопарками в зависимости от их потенциала позволит сформировать сильные исследовательские университеты", – сказал Президент.

В этой связи Глава государства поручил Правительству и профильным министерствам запустить программу поддержки научно-технологических парков при вузах с выделением целевых грантов на развитие научных лабораторий и опытно-испытательной инфраструктуры.

Он отметил, что исследовательские вузы – это не веяние моды в образовании, а основа для построения инновационной экономики Нового Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что ранее высказывался о необходимости создания технических вузов на западе страны, и еще раз подтвердил свою убежденность в правильности этого шага.

"Satbayev University – единственный национальный исследовательский технический университет, флагман технического образования Казахстана. Поэтому он должен стать научно-производственной базой для новых технических вузов. Необходимо утвердить программу развития главного технического университета страны и создать на его базе научно-исследовательский хаб новых технологий в инженерном образовании и науке", – подчеркнул Глава государства.