Президент поручил защитить права женщин-журналистов
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В Казахстане проведут расследование инцидентов, связанных с противоправными действиями в отношении женщин-журналистов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на страницу в Facebook пресс-секретаря президента Казахстана Руслана Желдибая.
Как сообщил Желдибай, направленное в адрес президента обращение международного фонда «Әділ сөз» и Союза журналистов Казахстана с просьбой защитить женщин-журналистов принято во внимание.
«Соответствующим ведомствам поручено заняться расследованием инцидентов с целью привлечения к ответственности лиц, допустивших противоправные действия в отношении представителей средств массовой информации», – отметил пресс-секретарь главы государства.