Президент поручил защитить внутренний рынок Казахстана от небезопасной продукции
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе Республиканского совещания по вопросам развития села и агропромышленного комплекса, проходящего в Петропавловске, поручил Правительству усилить работу по защите внутреннего рынка РК от контрафактной, небезопасной продукции, передает Kazpravda.kz.
"Казахстан член ВТО и ЕАЭС. Вместе с тем интересы национального производителя, здоровье и безопасность граждан всегда должны быть нашим главным приоритетом. Исполнительной власти надо усилить работу по защите внутреннего рынка от контрафактной, небезопасной продукции", – цитирует слова Касым-Жомарта Токаева пресс-служба Президента РК в Twitter.
"За годы независимости мы привлекли более 300 млрд. долларов прямых иностранных инвестиций. Вместе с тем в сельское хозяйство направлен только 1% инвестиций. Следует значительно укрепить инвестиционную привлекательность отрасли", – отметил Президент РК.
"Мы должны уметь конкурировать и быть готовыми создавать хорошие коммерческие и фискальные условия, которые не будут меняться в зависимости от смены руководства отрасли или региона. Здесь велика ответственность и "Казахинвеста" и местных исполнительных органов", – сказал Глава государства.