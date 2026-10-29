Президент посадил дерево на Аллее тюркского мира

Касым-Жомарт Токаев и главы государств – членов Организации тюркских государств открыли Аллею тюркского мира, расположенную в столичном парке «Бештепе», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

На данной площадке были организованы национальные павильоны Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана.

В экспозициях отражены единство и сплоченность братских народов, их многообразная культура и богатые духовные традиции. В частности, казахская юрта символизирует дух Великой степи и общие исторические корни тюркского мира. Президентам рассказали об истоках древней тюркской цивилизации, заложенных в основу внутреннего убранства юрты, в том числе о наследии саков, гармоничном образе жизни нашего народа в единении с природой, а также об облике современного Казахстана.

Вниманию глав государств была представлена скульптурная композиция «Сакский охотник», демонстрирующая традиционное для казахского народа искусство охоты с ловчими птицами и тазы.

Кроме этого, высоким гостям показали Орхонские памятники письменного наследия, предоставляющие обширные сведения о древнетюркской культуре.

Касым-Жомарт Токаев совместно с главами государств – членов ОТГ принял участие в церемонии посадки деревьев на Аллее тюркского мира.