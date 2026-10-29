Президент посадил дерево на Аллее тюркского мира

Президент

Касым-Жомарт Токаев и главы государств – членов Организации тюркских государств открыли Аллею тюркского мира, расположенную в столичном парке «Бештепе», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

На данной площадке были организованы национальные павильоны Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана.

В экспозициях отражены единство и сплоченность братских народов, их многообразная культура и богатые духовные традиции. В частности, казахская юрта символизирует дух Великой степи и общие исторические корни тюркского мира. Президентам рассказали об истоках древней тюркской цивилизации, заложенных в основу внутреннего убранства юрты, в том числе о наследии саков, гармоничном образе жизни нашего народа в единении с природой, а также об облике современного Казахстана.

Вниманию глав государств была представлена скульптурная композиция «Сакский охотник», демонстрирующая традиционное для казахского народа искусство охоты с ловчими птицами и тазы.

Кроме этого, высоким гостям показали Орхонские памятники письменного наследия, предоставляющие обширные сведения о древнетюркской культуре.

Касым-Жомарт Токаев совместно с главами государств – членов ОТГ принял участие в церемонии посадки деревьев на Аллее тюркского мира.

#Токаев #саммит #ОТГ #дерево #аллея

Популярное

Все
Смеяться, право, не грешно
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
С опорой на общие нравственные ценности
Двухтомную энциклопедию «Түркістан» презентовали в Астане
Будущее зависит от каждого из нас
Какие продукты подешевели и подорожали за неделю в Казахстане
Коммунальщики заставляли бизнес проходить лишние процедуры в Жамбылской области
В Астане пресекли схему выдачи водительских прав без сдачи экзаменов
Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
Участок улицы Шерхана Муртазы перекроют в Астане
И согреют, и украсят
В Астане прошла творческая встреча с писательницей Розой Мукановой
Праздничные концерты ко Дню Республики проходят во всех районах Астаны
Глава государства анонсировал запуск третьего суперкомпьютера в Казахстане
100 волонтеров из трех стран объединились ради восстановления Приаралья
В Казахстане рассматривают меры по увеличению будущих пенсий
Синергия науки и бизнеса
В Алматы провели масштабную уборку горных ущелий
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Распоряжение Главы государства о назначении
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане
Курс на развитие
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Досадная осечка в Хабаровске
Токаев освободил от должностей трех представителей руководства Минобороны
Азамат Хасенов стал замначальника СГО РК – командующим Силами особого назначения
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Минздрав Казахстана сделал заявление по ситуации с инфекцией в России
Назначен первый заместитель министра обороны – начальник Генштаба ВС РК
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи

Читайте также

Токаев прибыл во дворцовый комплекс «Кулие» в Анкаре
Президенты Казахстана и Турции провели переговоры в расшире…
Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган провели перегово…
Касым-Жомарта Токаева торжественно встретили в Президентско…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]