Президент посетил частную индустриальную зону "Даулет" ТОО "Карат" в Атырау

Фото с сайта akorda.kz
В ходе рабочей поездки в Атырау Президент Нурсултан Назарбаев посетил частную индустриальную зону "Даулет" ТОО "Карат", сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Елбасы осмотрел цеха по изготовлению хлебобулочных и макаронных изделий, а также ознакомился с образцами готовой продукции местного производства.
Главе государства были представлены инвестиционные проекты Атырауской области, в том числе ветровая электростанция на 52 мегаватт, цех горячей оцинковки, предприятия по выпуску металлоконструкций с использованием методов роботосварки, силового кабеля на основе карбона, катализаторов крекинга, фармацевтический завод, завод по сборке датчиков давления, птицефабрика, теплица площадью 20 га и другое.
Частная индустриальная зона "Даулет" – современное диверсифицированное предприятие, в составе которого функционируют завод по производству хлебобулочных и кондитерских изделий "Даулет Нан", цех по производству питьевой воды, крестьянское хозяйство "Райхан", цех по производству макаронной продукции, мельница, мясной комбинат, швейный цех, а также асфальтобетонный завод.
В рамках деятельности ЧИЗ "Даулет" создано 244 рабочих места.