Президент посетил КазНУ имени Аль-Фараби

В ходе рабочей поездки в Алматы Касым-Жомарт Токаев посетил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Посещение крупнейшего вуза страны началось с осмотра Музея Аль-Фараби. Главе государства показали экспонаты, посвященные жизни и деятельности великого мыслителя, а также редкие рукописные книги.

Затем Касым-Жомарту Токаеву презентовали выставку научных достижений и инновационных разработок. Ученые и студенты рассказали Главе государства о возможностях своих научно-инновационных проектов в сферах нейронауки, здравоохранения, туризма, агрохимии, строительных технологий, искусственного интеллекта и биотехнологий.

Президент был также проинформирован о планах по расширению инфраструктуры университета. Касым-Жомарту Токаеву продемонстрировали макеты объектов планируемого строительства и реконструкции учебных корпусов, общежитий и служебного жилья.

Во время посещения вниманию Главы государства была представлена презентация российского Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». Ректор «МИФИ» Владимир Шевченко ознакомил Президента с научной-образовательной деятельностью вуза. Накануне было подписано соглашение об открытии на базе КазНУ имени Аль-Фараби филиала «МИФИ», в котором будут готовить специалистов в области ядерной энергетики, фармацевтики, медицины и экономики.

В завершение Касым-Жомарт Токаев провел беседу с молодыми преподавателями, учеными и студентами КазНУ, в том числе иностранными.

Студенты поблагодарили Главу государства за внимание, которое он уделяет молодежи, и высказали поддержку масштабным реформам в стране.