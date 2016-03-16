Президент посетил коксовый завод в Павлодаре

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Глава государства в рамках своего рабочего визита в Павлодар ознакомился с деятельностью завода по прокалке нефтяного кокса (ТОО "УПНК-ПВ"), передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе беседы с работниками предприятия Елбасы отметил значимую роль региона для индустриального развития страны в целом.
"Павлодар – это мощный промышленный центр Казахстана. Производство, на котором вы работаете, имеет очень важное значение, поскольку оно позволило избавиться от импорта производимой заводом продукции, и мы сами будем ее экспортировать. Электролизный завод теперь работает на нашем собственном прокаленном коксе, и вы трудитесь на таком передовом предприятии. Индустриализация Казахстана – это и есть создание таких предприятий, как ваше", – подчеркнул Нурсултан Назарбаев.
Президента проинформировали о ходе реализации государственной программы индустриально-инновационного развития и работе СЭЗ "Павлодар".
Строительство ТОО "УПНК-ПВ" осуществлено в рамках Карты индустриализации. Потребителем продукции предприятия в настоящее время является Казахстанский электролизный завод.
Позже Глава государства посетил новое здание общежития Павлодарского государственного педагогического института.
Президент отметил, что в общежитии созданы все условия для проживания, быта и отдыха. В этой связи Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что в республике уделяется постоянное внимание вопросам поддержки и образования молодежи, в том числе в рамках государственной программы "Серпiн-2050".
Открытие общежития квартирного типа на 500 мест состоялось в 2015 году.