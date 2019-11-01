Президент посетил компанию "Astana Ютария Ltd"

Фото: пресс-служба Президента РК
Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью предприятия, которое осуществляет сборку и поставку профессионального швейного оборудования, выпускает спецодежду, другие изделия бытового и технического назначения, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Президент положительно оценил качество и востребованность выпускаемой продукции и обратил внимание на экспортные возможности компании.
В беседе с работниками Касым-Жомарт Токаев отметил важность их труда для страны. Он подчеркнул, что государство всегда будет оказывать содействие предприятиям, которые поддерживают социально-уязвимые слои населения и создают для них рабочие места.
"Я с удовольствием осмотрел вашу фабрику. Действительно, это нужное и передовое производство с хорошим оборудованием, социально-ответственное предприятие. Самое главное, здесь работают такие прекрасные люди, как вы", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Сотрудники поблагодарили Главу государства за посещение и пожелали ему успехов в его государственной деятельности. В целом на предприятии работает 460 человек, 45 из них относятся к социально уязвимым слоям населения.