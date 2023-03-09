Президент посетил машиностроительный завод в Уральске

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Касым-Жомарту Токаеву рассказали, что предприятие занимается производством высокотехнологичного оборудования для добычи, переработки, транспортировки нефти и газа, а также сложных металлоконструкций. Компания является стратегическим партнером компании General Electric по газотурбинным технологиям. Наряду с этим на территории завода функционируют сервисный центр, сертифицированный компанией Baker Hughes General Electric и оснащенный современным технологическим оборудованием согласно рекомендациям специалистов BHGE. На предприятии также планируется реализовать проект по производству дождевальных машин Fregat для нужд сельского хозяйства.

Ознакомившись с работой предприятия, глава государства отметил важность реализации новых проектов. По его мнению, с учетом выпуска компанией высокотехнологичного оборудования для нефтегазовой и энергетической отраслей, в этих сферах нужно увеличивать долю отечественной машиностроительной продукции.