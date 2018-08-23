Президент посетил новое здание Дома студентов в Атырау

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Фото с сайта akorda.kz
В ходе рабочей поездки в Атырау Президент Нурсултан Назарбаев ознакомился с новым зданием Дома студентов, переданным в дар Атыраускому государственному университету имени Х.Досмухамедова компанией АО "КазТрансОйл" в рамках реализации "Пяти социальных инициатив", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Обращаясь к проживающим в общежитии студентам, Елбасы отметил важность следования народным традициям уважения к старшим и заботы о младших, а также проявления патриотического отношения к родине.



В свою очередь учащиеся вуза поблагодарили Нурсултана Назарбаева за реализацию проектов в рамках "Пяти социальных инициатив" и постоянную поддержку студенческой молодежи.

Глава государства также был проинформирован о ходе реализации государственной программы "Рухани жаңғыру" и "Пяти социальных инициатив" в области.



"В рамках реализации проекта "100 новых учебников на казахском языке" 18 учебных заведений области обеспечено более 6000 учебниками. По специальному проекту "Туған жер" при поддержке местных меценатов реализовано 46 проектов на общую сумму 9 миллиардов тенге. Кроме того, творческие коллективы региона с целью продвижения казахской культуры и искусства выступили на сценических площадках 12 стран мира. На средства предпринимателей региона в столице Турции в городе Анкаре на площади имени Дины Нурпеисовой будет установлен бюст нашей знаменитой соотечественницы", – доложил аким Атырауской области Нурлан Ногаев.



С начала реализации программы "7-20-25" от жителей поступило 35 заявок на сумму более 454 млн тенге, по 16 из которых выданы льготные кредиты на сумму 181 млн тенге. В 2018 году в области планируется сдать в эксплуатацию 26 жилых домов на 1792 квартиры.

Заработная плата 65 тыс. человек, доходы которых составляют менее 25 МРП, повысилась на общую сумму около 1,1 млрд тенге.

В 2018 году количество выданных микрокредитов выросло в 2 раза – с 173 до 366 на общую сумму 1558,9 млн тенге.

К 2020 году будет построено 13 студенческих общежитий на 1960 мест, что полностью покроет потребности учебных заведений области.


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