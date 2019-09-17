Президент посетил одно из агропредприятий в Акмолинской области
Глава государства Касым-Жомарт Токаев побывал в агропромышленном комплексе ТОО "Урожай", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Касым-Жомарту Токаеву рассказали о деятельности компании, работе мельничного комплекса, элеватора, комбикормового завода и производственных объектов по изготовлению хлебобулочных изделий.
На агропредприятии Главе государства продемонстрировали новую технологическую линию по производству круп и овсяных хлопьев быстрого приготовления мощностью 12 000 тонн в год, а также показали образцы готовой продукции.
Президент обратил внимание аграриев на необходимость эффективного использования выделяемых государством сельскохозяйственных субсидий.