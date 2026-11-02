Президент посетил стройплощадку сортопрокатного комплекса Qarmet

Президент

Новый цех позволит выпускать высокопрочную строительную арматуру классов А600 и А1000, а также расширить сортамент за счет уголков, швеллеров и другой востребованной металлопродукции

Фото: Акорда

Президент посетил строительную площадку нового сортопрокатного комплекса Qarmet, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Технологическим партнером проекта мощностью более 540 тысяч тонн продукции в год выступает китайская инжиниринговая компания CERI.

Касым-Жомарту Токаеву сообщили, что новый цех позволит выпускать высокопрочную строительную арматуру классов А600 и А1000, а также расширить сортамент за счет уголков, швеллеров и другой востребованной металлопродукции.

В состав комплекса входит высокопроизводительная нагревательная печь пропускной способностью до 100 тонн металла в час.

Проект позволит Qarmet значительно увеличить выпуск сортового проката, снизить зависимость от импортной продукции на внутреннем рынке и расширить возможности предприятия в строительном сегменте, в том числе при возведении АЭС.

В настоящее время на объекте осуществляется монтаж основного технологического оборудования и строительство обеспечивающей инфраструктуры. Ввод в эксплуатацию сортопрокатного цеха запланирован на конец 2026 года.

Общий объем инвестиционной программы Qarmet составляет 3,5 млрд долларов. На металлургическом комбинате реализуются 4 новых проекта: коксовые батареи № 8 и № 9, сортопрокатный комплекс, линия оцинкования и полимерных покрытий, литейно-прокатный комплекс.

Стратегической целью компании является достижение производства 5 млн тонн стали, добычи 9 млн тонн угля и 5 млн тонн железорудного концентрата к 2028 году, снижение себестоимости, повышение экологичности и конкурентоспособности отечественной металлопродукции.

#президент #QARMET #сортопрокатный комплекс

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