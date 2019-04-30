Президент посетил юношескую библиотеку имени Жамбыла в Алматы
В рамках рабочей поездки Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил юношескую библиотеку имени Жамбыла в Алматы, передает Kazpravda.kz.
Как сообщает пресс-служба Президента РК, Глава государства ознакомился с деятельностью юношеской библиотеки им. Жамбыла, преобразованной в рамках программы "Рухани жаңғыру" в молодежный интеллектуальный центр. Учреждение, работающее в формате "Оpen space", включает зоны электронных ресурсов, книжных и периодических изданий, просмотра фильмов, проведения презентаций, тренингов и конференций. Центр входит в единую библиотечную систему города с общим книжным фондом более 1,8 млн экземпляров.
Касым-Жомарт Токаев рассказал представителям молодежи и волонтерского движения о своем жизненном пути.
"Когда я работал заместителем Генерального секретаря ООН, я уделял очень большое внимание волонтерской деятельности. Мы собирали форумы волонтеров из многих стран мира. Работая в Парламенте Казахстана, мы приняли закон о волонтерстве. Со стороны государства делается все для поддержки и развития этого движения", – подчеркнул Президент.
Глава государства сообщил, что в ближайшее время планируется провести большой Форум волонтеров страны.
"В Алматы встретился с представителями молодежи. Конкурентоспособный человеческий капитал – главное условие для развития. Государство должно создавать условия для трудолюбивых, творческих и стремящихся к знаниям молодых людей", – написал Президент в Twitter.