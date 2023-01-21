Президент запустил производство автомобилей Kia

Президент
85

В рамках рабочей поездки в Костанайскую область Касым-Жомарт Токаев посетил завод Allur, где запустил мелкоузловое производство (CKD) автомобилей Kia, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: t.me/Aqorda

По словам руководства завода, в 2022 году было произведено продукции на сумму 614,2 млрд тенге. Экспорт составил 21,5 млрд тенге. На предприятии трудится свыше 2 тысяч человек. 

На новой линии будут выпускаться автомобили Kia Sportage. CKD – мелкоузловое производство, включающее сборку автомобилей, сварочные и покрасочные работы в специальных цехах. Данные технологии по производству Kia на территории Центральной Азии и СНГ размещены лишь в Казахстане.

Далее глава государства осмотрел производственные мощности и побеседовал с молодыми работниками.

"Действительно, завод впечатляет. Очень чистое производство, высокая производственная культура. Нам только что продемонстрировали модель Kia Sportage. Качество этого автомобиля очень достойное. Поэтому думаю, что и спрос будет высоким. Мы будем приглашать инвесторов для дальнейшего расширения предприятия. На мой взгляд, в будущем у предприятия не должно быть каких-либо проблем. Мы придаем огромное значение поддержке молодежи", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщили представители завода, в текущем году запланирован запуск линии CKD по производству Kia Cerato. Поэтому компания уже наладила сотрудничество с техническими учебными заведениями.

С целью создания условий для обучения кадров начато строительство современного кампуса на 250 мест для студентов и выпускников учебных заведений.

Популярное

Все
Ерке Есмахан и Raim поженились по исламскому обряду
Парень и девушка погибли в Шымкенте
Казахстан завоевал шестую медаль зимней Универсиады-2023
Подъездные железнодорожные пути переходят в госсобственность Казахстана
Токаев прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
ЦИК РК: Семь партий допущены к выборам депутатов Мажилиса Парламента
На КПП "Кордае" КНБ пресек попытку провоза крупной партии ювелирных изделий
Предприниматель Алматинской области перевел лжесотруднику Антикора 1 миллион тенге
В Костанае ребенок умер после введенного ему наркоза
Более 1 млн тенге избирательного взноса нужно будет внести за кандидатов в депутаты Мажилиса
Токаев высказался о коммунальной проблеме страны
Сабыржан Аккалыков в красивом бою победил боксера из Кувейта
Глава государства посетил уникальную птицефабрику в городе Рудном
Президент ознакомился с работой Соколовского карьера
Касым-Жомарт Токаев посетил ТЭЦ в Лисаковске
Маулен Ашимбаев и Екатерина Шульман выступили на Школе аналитики
У Алматинского пожарного, отличившегося во время январских событий, родилась тройня
Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой семейно-досугового центра для детей "Алакай" в Лисаковске
Президент посетил завод по производству автомобилей Kia
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
В Алматы задержали подозреваемых в поджоге автомобиля журналистки
Странная гибель полицейского на Алматинской трассе: новые подробности
Комментируя прошедшие выборы в верхнюю палату Парламен­та, следует отметить, что в целом меняется функционал Сената. Полномочия каждой из палат благодаря конституционным изменениям четче разграни­чены. Законотворческая миссия будет возложена большей частью на Мажилис
Школьница совершила суицид в Алматинской области
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Выборы депутатов Сената Парламента пройдут в Казахстане
Гарвардские студенты будут стажироваться в Казахстане
Понаехавшие. Что думают о Казахстане сбежавшие от войны
Стали известны итоги голосования на выборах депутатов Сената Парламента Республики Казахстан
В центре Караганды нашли мертвого мужчину
Мёд нелегально изготавливали в ванне в квартире Атырау
Яблоки на снегу
В Алматы школьницы жестоко избивали сверстниц, смеялись и снимали это на видео
115 человек тушили огромный склад стройматериалов в Алматы (видео)
Какой регион Казахстана лидирует по росту цен на социально значимые продукты
Казахстан завоевал первое золото на Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсиде
В Уральске начался суд над экс-полицейским, которого обвиняют в получении взятки от "короля трамадола"
В Шымкенте солдат-срочник оказался в психиатрической больнице
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Закон Республики Казахстан
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвященную жизни и творчеству Абая
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом

Читайте также

Президент
Касым-Жомарт Токаев посетил ТЭЦ в Лисаковске
Президент
Президент ознакомился с работой Соколовского карьера
Президент
Глава государства посетил уникальную птицефабрику в городе …
Президент , Международное сотрудничество
Токаев и Путин поговорили по телефону

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]