Президент посетил завод по производству пестицидов "Астана-Нан Chemicals"

Главе государства презентовали производственные линии и современное оборудование, на котором изготавливают средства защиты растений, пестициды, калиевую соль и глифосатсодержащие препараты.

Фото пресс-службы президента РК

В ходе рабочей поездки в Акмолинскую область Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой завода по производству пестицидов и агрохимической продукции «Астана-Нан Chemicals», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Учредитель компании Иван Сауэр презентовал главе государства производственные линии и современное оборудование, на котором изготавливают средства защиты растений, пестициды, калиевую соль и глифосатсодержащие препараты.

Завод соответствует мировым стандартам, построен с учетом всех норм и требований экологической, промышленной и санитарной безопасности. В прошлом году предприятие выпустило 7 тысяч тонн химических средств защиты растений на сумму 41 млрд тенге.

Степногорская компания также имеет аккредитованную международную производственно-исследовательскую лабораторию.

В ходе посещения предприятия аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев доложил главе государства о социально-экономическом развитии региона и реализации инвестиционных проектов.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о состоянии дел в химической и обрабатывающей отрасли, металлургии, легкой и пищевой промышленности.

Президент также осмотрел выставку продукции, выпускаемой в Акмолинской области, и обсудил с руководителями крупных предприятий актуальные вопросы и перспективы дальнейшего развития экономики региона.