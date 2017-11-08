Президент посетит с рабочим визитом Костанайскую область

Президент
Сегодня Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев с рабочим визитом посетит Костанайскую область, сообщает khabar.kz.
В ходе поездки ожидается посещение нескольких социально-экономических объектов. Глава государства ознакомится с ходом строительства жилья в Костанае по программе "Нұрлы жер".
Также на автомобилестроительном заводе запланирована встреча с иностранными инвесторами и местными сельхозтоваропроизводителями.
По официальным данным, с начала этого года в регионе отмечается положительная динамика в экономическом росте.
"Так, на предприятиях области увеличилось производство железорудных окатышей и добыча медной руды. В машиностроении в 17,5 раз увеличилось производство микроавтобусов, легковых автомобилей стали собирать в 3 раза больше. В 2017 году в рамках Карты поддержки предпринимательства планируется ввод 4 проектов стоимостью 20 млрд тенге. Это позволит создать 317 новых рабочих мест. В регионе за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию почти 200 тысяч квадратных метров жилья", – отмечается в информации.
В ходе поездки ожидается посещение нескольких социально-экономических объектов. Глава государства ознакомится с ходом строительства жилья в Костанае по программе "Нұрлы жер".
Также на автомобилестроительном заводе запланирована встреча с иностранными инвесторами и местными сельхозтоваропроизводителями.
По официальным данным, с начала этого года в регионе отмечается положительная динамика в экономическом росте.
"Так, на предприятиях области увеличилось производство железорудных окатышей и добыча медной руды. В машиностроении в 17,5 раз увеличилось производство микроавтобусов, легковых автомобилей стали собирать в 3 раза больше. В 2017 году в рамках Карты поддержки предпринимательства планируется ввод 4 проектов стоимостью 20 млрд тенге. Это позволит создать 317 новых рабочих мест. В регионе за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию почти 200 тысяч квадратных метров жилья", – отмечается в информации.