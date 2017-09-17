Президент посмотрел в прямом эфире бой Головкина и Альвареса

Во время государственного визита в Республику Узбекистан Президент РК Нурсултан Назарбаев посмотрел в прямом эфире поединок казахстанского боксера Геннадия Головкина, проходившего на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Администрации Президента.
Бой Головкин – Альварес проходил на 20-тысячной арене T-Mobile в Лас-Вегасе и завершился ничьей. GGG сохранил все свои титулы – чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе, но прервал серию из 37 побед подряд в 37 боях.
