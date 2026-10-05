Президент поставил ряд задач по проведению аудита Минобороны

Президент

Глава государства принял председателя Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

 

Фото: Акорда

Касым-Жомарту Токаеву был представлен отчет о ходе внепланового аудита эффективности использования бюджетных средств в министерстве обороны.

Масштабная проверка затрагивает 50 объектов, включая 48 воинских частей. Для ее осуществления сформирована группа из ведущих специалистов системы государственного аудита и экспертов в области IT и связи.

В рамках аудита будет дана оценка положению дел во всех ключевых направлениях деятельности Вооруженных сил. В частности, это материально-техническое обеспечение воинских подразделений, подготовка личного состава, проведение воинских учений, развитие военной инфраструктуры, модернизация вооружений и техники, работоспособность цифровых систем.

Президент был проинформирован о результатах завершившегося аудита государственного оборонного заказа. По его итогам ВАП направила Правительству и профильным государственным органам 57 конкретных рекомендаций и поручений для устранения выявленных нарушений.

Главе государства также был представлен доклад о ходе плановых аудиторских проверок, затрагивающих приоритетные направления экономического развития и социальной сферы.

Кроме того, Алихан Смаилов сообщил об итогах состоявшегося в Астане 63-го заседания Совета правления Азиатской организации высших органов аудита с участием представителей 19 стран региона. Мероприятие подобного формата было проведено в Казахстане впервые.

По итогам встречи Президент поставил ряд конкретных задач по проведению аудита министерства обороны и дальнейшему развитию всей системы государственного аудита.

#минобороны #Токаев #аудит

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