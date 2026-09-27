Президент потребовал проверить обеспечение безопасности военнослужащих

Президент

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в ходе учений военнослужащие не были обеспечены необходимым снаряжением, в том числе морскими спасательными жилетами

Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил провести комплексную проверку Министерства обороны после гибели военнослужащих во время учений в Мангистауской области. Глава государства потребовал установить ответственность должностных лиц, отвечавших за подготовку учений, снабжение и безопасность личного состава, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

На совещании с руководящим составом оборонного ведомства Президент уделил особое внимание безопасности военнослужащих. Он отметил, что во время учений личный состав не был обеспечен необходимым снаряжением, в том числе морскими спасательными жилетами.

По мнению Главы государства, Правительственная комиссия должна дать оценку действиям всех должностных лиц, отвечавших за подготовку и проведение учений, снабжение военнослужащих и контроль за соблюдением мер безопасности.

Кроме того, по распоряжению Президента началась комплексная проверка Министерства обороны. Она охватит организацию службы, состояние снабжения, материальное и финансовое обеспечение армии.

Комиссию возглавила заместитель Председателя Совета Безопасности Аида Балаева. Ей предстоит выявить нарушения и определить круг лиц, подлежащих привлечению к ответственности.

Токаев подчеркнул, что звания и занимаемые должности не могут служить основанием для освобождения от ответственности. Этот вопрос находится на его личном контроле.

"Это трагическое происшествие со всей очевидностью вскрыло многочисленные недостатки и отсутствие профессионализма в армии. Пришло время для кардинальной военной реформы. Это безотлагательная задача. В связи с этим мною произведены кадровые перестановки. Представляю вам нового министра обороны Айдоса Сакеновича Мырзахметова. Он вступает в должность в непростое время. На него возлагается исключительная ответственность, предстоит решить крайне сложные задачи. Нужны самые решительные действия", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

В ходе совещания Президент представил нового министра обороны Айдоса Мырзахметова, которому предстоит решать задачи по реформированию Вооруженных сил.


Перед главой ведомства был поставлен ряд первоочередных задач. Первая – кардинально повысить эффективность использования бюджетных ресурсов.

"Все выделяемые средства должны давать максимальный результат для обеспечения обороноспособности государства. Нецелевые расходы, тем более, хищения, недопустимы. От ответственности за такие действия никто не уйдет", – сказал Президент.

Вторая – провести реформу Вооруженных Сил с учетом современных угроз. Аппарату Совета Безопасности совместно с министерством обороны поручено в десятидневный срок представить План военной реформы.
Глава государства также считает необходимым ввести прозрачные критерии оценки и отбора кадров.

"Выдвижение на командные должности следует осуществлять исключительно на основе опыта и компетенций, а не по принципу личной лояльности", – считает Касым-Жомарт Токаев.

Третья задача – усилить идеологическую и воспитательную работу среди военнослужащих на основе ценностей Конституции, истории военного дела, достижений казахской и мировой культуры.
Армия должна стать школой профессиональной подготовки, источником обширных знаний, подлинного патриотизма. В армии безопасность и жизнь каждого военнослужащего должны стать безусловным приоритетом.

"Защита Родины – священный долг каждого гражданина. Те, кто посвятил свою жизнь военной службе, достойны заботы и поддержки государства. Служба в армии не должна внушать страх и ужас, армия призвана быть институтом, на лучших примерах прошлого и настоящего воспитывающим молодых воинов, истинных патриотов своей Отчизны", – подытожил Глава государства.

Президент считает необходимым объективно освещать службу всех военнослужащих, прежде всего, добившихся высоких оценок и поощрения со стороны командования. Он акцентировал внимание на важности подготовки не объемных концепций и дорожных карт, а четкого, конкретного поэтапного Плана реформы, который будет рассмотрен на заседании Совета Безопасности во второй половине октября.
В завершение Президент поручил осуществлять координацию работы по реформированию армии Аппарату Совета Безопасности.

#президент #Касым-Жомарт Токаев #трагедия на Каспии

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