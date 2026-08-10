Президент поздравил казахстанцев с Днем Абая

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с Днем Абая!

Творческое и интеллектуальное наследие великого мыслителя занимает особое место в сокровищнице мировой и казахской культуры. Его учение – это нравственный компас и жизненный путеводитель для нашего народа. Он говорил о проблемах общества без прикрас, предостерегал от праздности и лени. Абаю принадлежит идея «Толық адам» – глубочайший по своему содержанию и актуальный во все времена концепт «Целостной человеческой личности», другими словами, путь самосовершенствования и духовного роста.

В этом году День Абая мы отмечаем на фоне масштабной трансформации государства и общества. Вступила в силу Народная Конституция Казахстана, начался процесс обновления всех институтов власти. Это по-настоящему эпохальный период, закладывающий фундамент развития на многие годы вперед. В этом месяце состоятся первые в нашей истории выборы в Курултай. Однопалатный Парламент придаст новое качество нашим реформам.

Суть преобразований состоит в том, чтобы придать мощный импульс прогрессу Казахстана, укрепить созидательные ценности в обществе. В вопросах формирования новой общественной этики, укрепления национальной идентичности и популяризации гуманистических идеалов мы неизменно обращаемся к творчеству Абая.

Великий поэт и философ видел будущее народа в стремлении к знаниям, трудолюбию, ответственности, пророчески призывал к единству и согласию. «Слова назидания» – неиссякаемый родник, питающий всю систему ценностей современного Казахстана. Концептуальные идеи «Адал Азамат», «Таза Қазақстан», «Закон и Порядок» составляют основу гармоничного общества, о котором мечтал Абай. Теперь мы строим Справедливый, Сильный, Прогрессивный Казахстан.

Убежден, наследие великого мыслителя будет и впредь служить воспитанию подлинного патриотизма и любви к нашей Родине. Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений!

С праздником! С Днем Абая!

