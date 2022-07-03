Президент поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры

Пресс-служба Главы государства опубликовала поздравление Касым-Жомарта Токаева с Национальным днем домбры, сообщает Kazpravda.kz.

"Дорогие соотечественники!

От всего сердца поздравляю вас с Национальным днем домбры!

Для нашей страны это особенный праздник, отмечая который мы укрепляем свою идентичность, пробуждаем самосознание народа. Он способствует укоренению самобытных традиций Великой степи и углублению понимания родной культуры среди подрастающего поколения.

Домбра является истинным талисманом и оберегом нашей нации. Ее мелодии близки и знакомы каждому из нас, ведь казахи и домбра неотделимы друг от друга.

Недаром академик Ахмет Жубанов говорил: «Домбра – это древняя летопись кочевого народа». В струнах этого священного музыкального инструмента сокрыта сокровенная суть нашей нации.

Наследие великих кюйши, дошедшее со времен знаменитого Кетбуги, – это наше бесценное духовное достояние. Последовательно продвигая свое исконное искусство, мы возвеличиваем нашу культуру.

Сегодня мы приступили к созиданию Нового Казахстана, качественной трансформации нации. Для устойчивого прогресса страны нам нужно не только следовать в русле современных тенденций, но и бережно относиться к традициям и обычаям предков, широко пропагандировать ценности трудолюбия.

Наш народ и домбра связаны навеки, поскольку из поколения в поколение через искусство кюя передается дух свободы.

Пусть домбра всегда занимает самое почетное место в каждом доме!" - говорится в поздравительном тексте.

Напомним, 27 мая Касым-Жомарт Токаев направил благодарственное письмо заслуженному деятелю культуры Айтжану Токтагану, который провел масштабный урок домбры с учащимися Назарбаев Интеллектуальной школы в Нур-Султане, где одновременно 1032 ученика исполнили на домбре знаменитые кюи "Сарыарқа", "Балбырауын", "Еркем-ай", "Кеңес", "Жастар биі".

"Заявка в Guinness World Records (GWR) была подана в декабре 2021 года. По требованиям Книги рекордов Гиннесса за масштабным уроком наблюдали более 25 стюардов и 2 свидетеля. На каждые 50 участников приходился один независимый стюард, он должен был отмечать для дисквалификации любого, кто покидает зону рекорда или не выполняет нужное действие", - сообщили в НИШ.