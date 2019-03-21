Президент поздравил казахстанцев с Наурыз мейрамы

Президент
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фото из открытых источников
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Наурызом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Уважаемые казахстанцы!

Сердечно поздравляю всех вас с праздником Наурыз мейрамы!

Он олицетворяет мир и добро, наполнен радостью и любовью, имеет глубокий философский смысл и общемировое культурное значение.

Берущий истоки в глубокой древности, этот праздник знаменует собой цикл обновления и зарождения новой жизни.

Наурыз – это также яркий символ нашего богатого духовного наследия, уникального национального кода и неразрывной связи поколений.

Этот праздник привносит в нашу жизнь новую энергию созидания и развития.

Сегодня Наурыз – поистине общенародное торжество, которое способствует укреплению дружбы, взаимного уважения и согласия в нашем доме – Республике Казахстан.

Непреходящее значение его состоит в упрочении единства народа – нашей высшей ценности и общего достояния.
Как гласит народная мудрость "Там, где есть единство – всегда будет благополучие".

Пусть Наурыз принесет в каждый дом счастье и процветание!" – говорится в сообщении на сайте Акорды.

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