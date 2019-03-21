Президент поздравил казахстанцев с Наурыз мейрамы

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Наурызом, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Уважаемые казахстанцы!
Сердечно поздравляю всех вас с праздником Наурыз мейрамы!
Он олицетворяет мир и добро, наполнен радостью и любовью, имеет глубокий философский смысл и общемировое культурное значение.
Берущий истоки в глубокой древности, этот праздник знаменует собой цикл обновления и зарождения новой жизни.
Наурыз – это также яркий символ нашего богатого духовного наследия, уникального национального кода и неразрывной связи поколений.
Этот праздник привносит в нашу жизнь новую энергию созидания и развития.
Сегодня Наурыз – поистине общенародное торжество, которое способствует укреплению дружбы, взаимного уважения и согласия в нашем доме – Республике Казахстан.
Непреходящее значение его состоит в упрочении единства народа – нашей высшей ценности и общего достояния.
Как гласит народная мудрость "Там, где есть единство – всегда будет благополучие".
Пусть Наурыз принесет в каждый дом счастье и процветание!
" – говорится в сообщении на сайте Акорды.