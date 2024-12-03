Президент поздравил музыкальную школу-интернат для одаренных детей им.Жубанова

Культура
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В этом году исполнилось 60 лет со дня открытия Казахской специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей имени Ахмета Жубанова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

Юбилейное торжество было отмечено праздничным концертом.

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева зачитала поздравительное письмо президента Касым-Жомарта Токаева в связи со знаменательной датой.

«Музыкальная школа, открытая по инициативе выдающегося сына нашего народа Ахмета Жубанова, сформировала традиции воспитания одаренных детей. Выражаю глубокую признательность педагогам за вклад в сохранение, развитие и популяризацию казахского музыкального искусства. Уверен, что и в дальнейшем учебное заведение будет служить на благо страны, взращивать таланты и оставаться кузницей профессиональных музыкальных кадров», - говорится в письме главы государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил также, что яркие выступления и победы выпускников школы-интерната на ведущих международных сценах вызывают неподдельную гордость у соотечественников. В честь юбилейной даты ряд педагогов школы был отмечен государственными наградами.

Всего за 60 лет из стен школы-интерната выпустились около 1000 музыкантов. Свыше 800 «жубановцев» являются лауреатами международных, республиканских конкурсов и фестивалей. В данное время в школе обучаются около 500 талантов.

Учебное заведение готовит профессиональных музыкантов в 10 отделениях: «Музыкально-теоретические дисциплины», «Скрипка и альт», «Виолончель и контрабас» «Специальное фортепиано», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Обязательное фортепиано», «Хоровое дирижирование» и «Концертмейстерское мастерство».

#культура #президент #поздравление

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