Президент поздравил народного артиста Досхана Жолжаксынова с 75-летием

Культура

Известному актеру театра и кино, режиссеру исполнилось 75 лет

Фото: Акимат Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил известного актера театра и кино, режиссера, народного артиста Казахстана Досхана Жолжаксынова с 75-летним юбилеем, передает Kazpravda.kz

Поздравление Главы государства юбиляру передал аким Алматы Дархан Сатыбалды.

«Вы посвятили свою жизнь служению национальной культуре и духовности, добившись значительных успехов благодаря неустанному творческому поиску. Сохраняя преемственность традиций, Вы продолжаете передавать свой опыт молодежи», подчеркнул Президент.

Глава государства отметил многолетний труд Досхана Жолжаксынова и его вклад в развитие казахстанского искусства.

За свою творческую карьеру актер воплотил десятки образов в театре и кино, завоевав признание зрителей. Его режиссерские работы также стали частью отечественного кинематографа.

Дархан Сатыбалды пожелал юбиляру крепкого здоровья, долголетия, семейного благополучия и новых творческих успехов.

#кино #актер #народный артист

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