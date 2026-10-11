Президент поздравил народного артиста Досхана Жолжаксынова с 75-летием

Известному актеру театра и кино, режиссеру исполнилось 75 лет

Фото: Акимат Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил известного актера театра и кино, режиссера, народного артиста Казахстана Досхана Жолжаксынова с 75-летним юбилеем, передает Kazpravda.kz.

Поздравление Главы государства юбиляру передал аким Алматы Дархан Сатыбалды.

«Вы посвятили свою жизнь служению национальной культуре и духовности, добившись значительных успехов благодаря неустанному творческому поиску. Сохраняя преемственность традиций, Вы продолжаете передавать свой опыт молодежи», — подчеркнул Президент.

Глава государства отметил многолетний труд Досхана Жолжаксынова и его вклад в развитие казахстанского искусства.

За свою творческую карьеру актер воплотил десятки образов в театре и кино, завоевав признание зрителей. Его режиссерские работы также стали частью отечественного кинематографа.

Дархан Сатыбалды пожелал юбиляру крепкого здоровья, долголетия, семейного благополучия и новых творческих успехов.