Президент поздравил научных работников с профессиональным праздником
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил научных работников с профессиональным праздником, сообщает Kazpravda.kz.
"Поздравляю научных работников с профессиональным праздником! Символично, что День казахстанской науки приурочен ко дню рождения выдающегося ученого К. Сатпаева. Поддержка перспективных научных исследований, развитие интеллектуального потенциала нации – стратегические задачи, подлежащие безусловному решению.
60 лет назад началась эра освоения космоса человеком. Полет Юрия Гагарина с космодрома Байконур стал ярким символом прогресса мировой науки. Казахстан будет активно участвовать в международных программах, осваивать космические технологии", - написал Президент в Twitter.