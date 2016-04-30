Президент поздравил православных христиан Казахстана с Пасхой Президент 1202

Глава государства поздравил православных христиан Казахстана с праздником Пасхи, передает Kazpravda.kz.



"Сердечно поздравляю православных христиан, всех граждан Казахстана со светлым праздником Пасхи! Неоценим вклад последователей христианской веры в укрепление межконфессионального диалога. Христиане, как и все верующие нашей страны, неизменно поддерживают инициативы государства, направленные на консолидацию общества. Отношения дружбы, взаимного уважения и понимания стали нашей гордостью, общим достоянием", – особо подчеркнул Нурсултан Назарбаев.



Вместе с тем, по словам Президента, глубоко символично, что православная Пасха в этом году совпадает с Праздником единства народа Казахстана. "В нашей стране сформирована уникальная модель межэтнического согласия и межконфессионального диалога, которые способствуют укреплению единства народа. Опираясь на вечные нравственные ценности, взаимно уважая и поддерживая друг друга, мы укрепили мир и согласие в нашем общем доме", – отметил он.



"Сегодня праздник Пасхи вдохновляет людей на добрые дела и поступки, милосердие и заботу об окружающих, приносит людям радость и умиротворение, помогает сохранять в сердцах надежду, веру и искренность. В эти праздничные дни желаю всем казахстанцам мира, процветания и благополучия!" – заключил Глава государства.

