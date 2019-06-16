Президент поздравил работников системы здравоохранения с профессиональным праздником

Фото: parlam.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил работников системы здравоохранения с Днем медика, передает Kazpravda.kz.   

"Поздравляю работников системы здравоохранения с Днем медика! Профессионализм, верность и преданность своей профессии, милосердие докторов позволяют людям вернуться к активной деятельности, а зачастую к жизни. Желаю всем работникам сферы благополучия, успехов и здоровья!" – написал Глава государства в Twitter.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Министерстве здравоохранения РК открыли горячую линию по вопросам повышения заработной платы работникам системы здравоохранения, которое предусмотрено с 1 июня 2019 года.

Повышение зарплат коснется 400 тысяч работников здравоохранения. Зарплаты повысят всем работникам, в том числе административному и техническому персоналу.

Напомним, в конце февраля, в ходе XVIII съезда партии "Нур Отан", Елбасы Нурсултан Назарбаев поручил с 1 июля 2019 года повысить заработную плату низкооплачиваемых работников бюджетной сферы на 30 процентов.

В конце марта Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству перенести повышение зарплат низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы с 1 июля на 1 июня 2019 года.

