Президент поздравил Си Цзиньпина с 77-й годовщиной со дня образования КНР

Глава государства направил поздравительную телеграмму Председателю Китайской Народной Республики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
– Эта дата, олицетворяющая обновление и модернизацию, занимает особое место в истории Великого Китая. Сохраняя свои самобытные традиции и богатую культуру, Ваша страна демонстрирует яркий пример развития и экономического подъема. Впечатляющие достижения Китая в сферах науки, технологий, инноваций и цифровой экономики, безусловно, вызывают восхищение всего мира, – говорится в телеграмме.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что вечное всестороннее стратегическое партнерство между двумя странами, основанное на дружбе и добрососедстве, сегодня развивается беспрецедентными темпами.
Кроме того, Президент подчеркнул, что состоявшаяся в этом году встреча в Шанхае укрепила общее видение перспектив взаимного сотрудничества и открыла новые горизонты многогранного взаимодействия.
Президент пожелал Председателю КНР успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Китая – благополучия и процветания.