Президент пожелал удачи казахстанской сборной на V Азиатских играх в Ашхабаде

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Фото с сайта akorda.kz
Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с казахстанской спортивной делегацией, принимающей участие в V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Администрации Президента РК.

В ходе встречи Глава государства поинтересовался настроем команды и отметил, что прибыл в Ашхабад с целью поддержать казахстанских спортсменов.

"В этих представительных соревнованиях примут участие одни из самых лучших атлетов из всех стран-участниц. Нашу сборную также представляют многие именитые чемпионы", – сказал Нурсултан Назарбаев.



Главу государства от лица национальной сборной Казахстана поприветствовал ее капитан Нурлан Мырзабаев, представляющий нашу страну на этих состязаниях в дисциплине тхэквондо.

"Разрешите мне, в первую очередь, поблагодарить вас за постоянное внимание, которое вы оказываете развитию спорта в нашей стране. Необходимо отметить, что во всех спортивных достижениях нашего государства на мировых аренах есть большая доля Вашей заслуги. Мы – члены национальной сборной Казахстана приложим все усилия для того, чтобы наш флаг как можно чаще развевался на проводимых в Ашхабаде Играх", – сказал Нурлан Мырзабаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что государством создаются все условия для занятия спортом и ведения здорового образа жизни, а также отметил важность успехов отечественных атлетов в становлении здоровой нации.

"У нас во всех регионах строятся различные спортивные сооружения, наши атлеты принимают участие в соревнованиях самого высокого уровня, и среди вас есть знаменитые, состоявшиеся спортсмены. Мы имеем талантливую молодежь, практически каждый год у нас появляются новые имена в спорте. В целом, глядя на ваши победы, молодые люди будут стремиться к занятию спортом, а это является непосредственными условием становления здоровой нации. Вы должны быть примером для подрастающего поколения", – сказал Нурсултан Назарбаев.

Со словами благодарности Главе государства выступила прославленная казахстанская легкоатлетка, чемпионка Олимпийских игр в Лондоне и бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине и Рио-де-Жанейро Ольга Рыпакова.

"Позвольте мне от лица всех наших спортсменов выразить огромную благодарность за заботу и поддержку, которую вы нам оказываете, несмотря на свой плотный рабочий график. Вы всегда находите время встретиться с нами, поговорить, высказать свои напутствия и благословения. Мы очень сильно постараемся показать себя только с лучшей стороны, и порадовать вас и всех казахстанских болельщиков", – сказала Ольга Рыпакова.

В завершение встречи Глава государства отметил, что миллионы казахстанских болельщиков верят в успешное выступление наших спортсменов, и пожелал им удачных стартов и ярких побед.

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