Президент предложил масштабировать инициативу «Ауыл құтқарушылары» во всех регионах

Президент

Об этом он сказал сегодня на торжественной церемонии награждения спасателей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президент отметил, что особое внимание уделяется обеспечению безопасности на индустриальных и горнодобывающих предприятиях, а также в отдаленных населенных пунктах.
 

– Применение цифровых технологий и инновационных решений в области промышленной безопасности позволяет качественно повысить результативность аварийно-спасательных мероприятий. Приоритетным направлением также является обеспечение безопасности отдаленных сельских территорий. Для реализации данной задачи была запущена инициатива «Ауыл құтқарушылары», в рамках которой за последние два года было построено около 300 пожарных постов. Данное решение позволило предотвратить возникновение порядка 450 возгораний. Этот успешный опыт необходимо масштабировать во всех регионах. Следующая важная задача. Государство должно обеспечить всестороннюю поддержку работников служб спасения. Первоочередной задачей является комплексное материально-техническое обеспечение специалистов гражданской обороны передовыми средствами защиты и техникой. Повышение квалификации личного состава также является важным приоритетом. При этом необходимо обеспечить безопасные условия для их работы. Все обозначенные направления требуют безотлагательного решения. Правительству необходимо уделить самое пристальное внимание реализации данных задач, – поручил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства полагает, что в современных условиях спасатели должны отличаться многими профессиональными навыками и качествами: обладать аналитическими способностями, быть смелыми и решительными, уметь ориентироваться в любой нестандартной ситуации.

– Важно не только быть в отличной физической форме, но и хорошо владеть современными технологиями. К примеру, особых знаний и компетенций требует все более широкое применение беспилотных и автоматизированных систем. Основополагающая роль в подготовке новой генерации спасателей отводится Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина. Это единственный вуз в стране, который готовит сотрудников органов гражданской защиты – по сути, кузница кадров для всей отрасли. Академия должна идти в ногу со временем, применять лучшие мировые практики, изучать опыт проведения реальных спасательных операций. При этом надо сохранить преемственность поколений, укрепляя лучшие традиции казахстанской школы спасателей. Наши органы гражданской защиты показывают высокий профессионализм при ликвидации чрезвычайных ситуаций как внутри страны, так и за ее пределами, – считает Президент.
#регионы #Токаев #спасатели #инициатива

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