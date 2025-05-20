Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии награждения работников культуры и искусства, сообщает Kazpravda.kz

По словам президента, большую роль в популяризации историко-культурного наследия играет взаимодействие с ЮНЕСКО. Он отметил, что предпринимаются усилия по включению памятников истории и культуры Казахстана в список Всемирного наследия. Кроме того, начата работа по внесению документального наследия в реестр «Память мира».

В этом году 100-летие известного композитора Нургисы Тлендиева будет отмечено на уровне ЮНЕСКО. Мероприятия, посвященные юбилейным датам, должны отличаться глубоким содержанием, заметил Токаев.

«Еще один важный аспект духовного бытия нашего народа – архитектура. Внешний облик городов и сел – отражение нашей культуры. Национальная архитектура, в конечном счете, влияет на формирование национального сознания. В стране подрастает целое поколение талантливых архитекторов, способных воплощать в своих проектах самобытность и дух национальной культуры. Необходимо всесторонне поддерживать такие таланты. В этой связи предлагаю организовать среди молодых архитекторов специальный конкурс, победители которого будут удостоены Национальной премии», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Президент подписал указ о награждении госнаградами за достижения в сфере культуры.