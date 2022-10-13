Президент предложил трансформировать Финансовый саммит СВМДА

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии предложил трансформировать Финансовый саммит СВМДА, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Предлагаю трансформировать Финансовый саммит СВМДА в постоянно действующую площадку. Финансовый саммит был инициирован Китайской Народной Республикой для активизации сотрудничества государств-членов СВМДА в области финансов», – отметил глава государства.

По его словам, трансформация Финансового саммита будет способствовать восстановлению экономик, устойчивому и инклюзивному развитию, созданию благоприятных условий для регионального и субрегионального финансового сотрудничества в рамках Совещания.

«На пространстве СВМДА, в Шанхае, Дубае и здесь, в Астане, успешно работают крупные финансовые центры. Для решения обозначенных задач можно в полной мере задействовать их потенциал», – резюмировал президент Казахстана.