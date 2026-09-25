Президент предложил запустить совместную казахско-китайскую программу

Он сообщил, что в этой сфере сформирован портфель из 260 крупных совместных проектов общей стоимостью свыше 62 млрд долларов.

«При участии китайских предприятий развивается автомобильный кластер в Алматы, создается кремниевое производство в Карагандинской области, реализуются проекты в металлургии, нефтегазохимии и системах накопления энергии. Запускаются первые проекты по оптимизации и восстановлению малопродуктивных нефтяных скважин. В Актюбинской области с китайской компанией Jinyi Holding Group в пилотном режиме создается особая индустриальная зона, которая будет функционировать в соответствии с международными стандартами. Конкретное содержание обретают наши договоренности в агропромышленном комплексе.

В частности, отдельно отмечу якорные проекты компаний Lihua, Fufeng, Dalian Hesheng Holdings по созданию вертикально интегрированного хлопково-текстильного кластера, глубокой переработке кукурузы и зерна. Это хорошая основа для перехода нашего партнерства на новый уровень – от реализации отдельных инвестиционных проектов к формированию полноценных производственных экосистем с совместным выходом на рынки стран Центральной Азии, Евразийского экономического союза, Южного Кавказа и Европы. В этой связи предлагаю запустить казахско-китайскую программу Common History Destiny. Designed and Made in Both China And Kazakhstan. Правительству необходимо совместно с китайскими партнерами сформировать пул перспективных проектов и оперативно приступить к их реализации», – поручил Касым-Жомарт Токаев.