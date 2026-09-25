Президент предложил запустить совместную казахско-китайскую программу

Президент,Китай
Айман Аманжолова
корреспондент

На инвестиционном форуме «Казахстан – Китай», который проходит в Алматы, Касым-Жомарт Токаев указал на важность промышленного взаимодействия, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Акорда

Он сообщил, что в этой сфере сформирован портфель из 260 крупных совместных проектов общей стоимостью свыше 62 млрд долларов.

«При участии китайских предприятий развивается автомобильный кластер в Алматы, создается кремниевое производство в Карагандинской области, реализуются проекты в металлургии, нефтегазохимии и системах накопления энергии. Запускаются первые проекты по оптимизации и восстановлению малопродуктивных нефтяных скважин. В Актюбинской области с китайской компанией Jinyi Holding Group в пилотном режиме создается особая индустриальная зона, которая будет функционировать в соответствии с международными стандартами. Конкретное содержание обретают наши договоренности в агропромышленном комплексе.

В частности, отдельно отмечу якорные проекты компаний Lihua, Fufeng, Dalian Hesheng Holdings по созданию вертикально интегрированного хлопково-текстильного кластера, глубокой переработке кукурузы и зерна. Это хорошая основа для перехода нашего партнерства на новый уровень – от реализации отдельных инвестиционных проектов к формированию полноценных производственных экосистем с совместным выходом на рынки стран Центральной Азии, Евразийского экономического союза, Южного Кавказа и Европы. В этой связи предлагаю запустить казахско-китайскую программу Common History Destiny. Designed and Made in Both China And Kazakhstan. Правительству необходимо совместно с китайскими партнерами сформировать пул перспективных проектов и оперативно приступить к их реализации», – поручил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства обозначил в качестве следующего приоритета сотрудничество в горно-металлургическом комплексе. По его словам, Казахстан располагает значительными запасами урана, меди, золота, угля, критических минералов и редкоземельных металлов.

Особое внимание в речи было уделено цифровизации. Президент подчеркнул, что Казахстан открыт к взаимодействию со всеми ведущими технологическими центрами мира.

«В этом году Казахстан вошел в число учредителей Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта, тем самым стал участником новой международной платформы технологического взаимодействия. Эта инициатива принадлежит Председателю КНР Си Цзиньпину. Казахстан заинтересован в трансфере технологий, создании совместных инженерных и исследовательских центров. Нами уделяется большое внимание подготовке кадров новой формации. Планируем открыть в нашей столице первую Казахско-китайскую школу искусственного интеллекта. Ярким воплощением нашего плодотворного технологического партнерства становится Alatau City. Этот масштабный проект призван стать мощным полюсом деловой активности между Китаем, Центральной Азией и Европой», – подчеркнул Глава государства.

 

#Китай #программа #инвестиции #бизнес

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