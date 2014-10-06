Президент Президент предупредил Шукеева о возможном увольнении

Глава государства Нурсултан Назарбаев предупредил председателя правления АО "ФНБ "Самрук–Қазына" Умирзака Шукеева о возможном увольнении в случае приема на работу сотрудников "по звонку", передает корреспондент Kazpravda.kz.



"Как их, молодых людей, которые хотят работать для страны, привести сейчас в компанию – это будет важный вопрос. Как повышать людей по их знаниям, по их опыту, по их образованию, то есть по делу, а не по каким-то другим принципам, которых у нас вполне достаточно. Достаточно позвонить, достаточно быть знакомым и можно устроить человека (на работу – Прим. автора), и он там сидит просто. Вот это – самая главная задача. И, господин Шукеев, справишься с этой задачей – будешь работать, не сделаешь – не будешь. Все, что тебе надо, мы тебе дадим. Сделай!" – поручил Назарбаев на форуме трансформации АО "Самрук–Қазына".



Он отметил, что для реализации Программы трансформации фонда разработан четкий план. Кроме того, добавил Глава государства, Премьер-Министр Карим Масимов создаст орган, который будет проводить независимый мониторинг. "Люди, не зависящие от наших внутренних взаимоотношений, будут мониторить, а по-нашему, по-казахски, – вести контроль, чтобы я лично знал, где прерывается, кто буксует, на каком участке", – сказал Назарбаев.



