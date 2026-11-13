Президент: Пренебрежение Конституцией будет пресекаться в соответствии с принципом «Закон и Порядок»

В ходе оперативного совещания Совета Безопасности Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением в связи с задержанием руководителей АО «Самрук-Қазына» и АО «НК «Қазақстан темір жолы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«Вчера СМИ Казахстана передали сообщение о задержании руководителей Фонда «Самрук-Қазына» и компании «Қазақстан темір жолы». Это чрезвычайно серьезный сигнал о наличии в государственных компаниях масштабной коррупции. По закону следственные вопросы анонсировать или раскрывать нельзя, тем более следствие только началось.



Но уже сейчас можно сказать, что это первое крупное дело о коррупции в государственных компаниях единой системы после обнародования концепции «Закон и Порядок» и включения ее в Конституцию в качестве одного из принципов государственного управления и общественной жизни.



Конституция была принята практически единодушно в ходе всенародного референдума 15 марта и вступила в силу 1 июля. Она по справедливости получила название Народная Конституция», - сказал он.

Президент отметил, что нарушать Конституцию и даже насмехаться над этим, можно сказать, священным документом, никому не позволено.

«Конституция – это Основной закон нашего государства, это правовой паспорт народа. Пренебрегать Конституцией, ее основными положениями равносильно дискриминации народа. Такие действия будут нами пресекаться в соответствии с принципом «Закон и Порядок».



Когда речь идет о репутации государства, доверии общества к национальным институтам, международном авторитете Казахстана, мы все, кому народ доверил властные полномочия, должны проявлять принципиальность в отстаивании национальных интересов. Это гражданский и политический долг», - говорит Глава государства.

Фонд «Самрук-Қазына» управляет стратегическими активами страны, реализует масштабные инвестиционные проекты, взаимодействует с крупнейшими иностранными компаниями и международными финансовыми институтами.



За каждым таким соглашением, партнерством стоят многочисленные и многолетние переговоры, обязательства Казахстана и доверие международного сообщества к нашей стране, подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

«Все сигналы о коррупционных правонарушениях руководителей различных уровней будут оперативно и тщательно проверяться», - заверил он.

По его данным, только за последние три года в период с 2023 по 2025 годы было выявлено 3 168 коррупционных правонарушений, из них 2 165 были совершены государственными служащими, остальные – иными лицами, в том числе служащими так называемого квазигосударственного сектора. Общая сумма – более 248 млрд тенге.



Только за 10 месяцев текущего года совершено 751 правонарушение коррупционного характера, из них 546 – государственными служащими, а 205 – иными лицами, в том числе работниками квазигоссектора.