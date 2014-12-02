"В ходе визита запланированы переговоры с высшим руководством Туркменистана.Кроме того, Президент Казахстана совместно с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Ирана Хасаном Рухани примет участие в церемонии открытия международной железнодорожной магистрали "Узень-Берекет-Горган", – говорится в сообщении.



Глава государства Нурсултан Назарбаев прибыл с официальным визитом в Туркменистан, сообщает пресс-служба Акорды.