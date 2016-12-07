Президент прибыл с рабочей поездкой в Атырау

Президент
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Нурсултан Назарбаев прибыл в Атырау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Акорды.

"Ожидается встреча Главы государства с представителями нефтяной отрасли. В рамках встречи состоится телемост, в ходе которого пройдет ознакомление с деятельностью крупных объектов, а также награждение работников нефтегазовой сферы", – сообщили в пресс-службе Президента.

Также планируется встреча Президента Казахстана с руководителями крупных нефтяных компаний.

Напомним, сегодня состоится официальное открытие (запуск) проекта "Кашаган".

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