Президент прибыл с рабочей поездкой в Атырау

Нурсултан Назарбаев прибыл в Атырау, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт Акорды.
"Ожидается встреча Главы государства с представителями нефтяной отрасли. В рамках встречи состоится телемост, в ходе которого пройдет ознакомление с деятельностью крупных объектов, а также награждение работников нефтегазовой сферы", – сообщили в пресс-службе Президента.
Также планируется встреча Президента Казахстана с руководителями крупных нефтяных компаний.
Напомним, сегодня состоится официальное открытие (запуск) проекта "Кашаган"
.