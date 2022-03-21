Президент примет участие в праздновании Наурыза в Алматы

Сегодня в Алматы на площади «Астана» Касым-Жомарт Токаев примет участие в праздничном мероприятии по случаю праздника Наурыз. Об этом сообщила пресс-служба Президента РК, передает Kazpravda.kz.

"Президент прибыл на мероприятие. Через несколько минут он выступит с поздравительной речью", - говорится в информации.

Мероприятие транслируется в прямом эфире на республиканских телеканалах с 10:45 часов.

Кроме того, программа визита Главы государства в южную столицу предусматривает посещение объектов образования, спорта и торговли, добавили в пресс-службе.