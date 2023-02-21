Президент принял генерального директора агрофирмы "Родина"

Глава государства принял генерального директора агрофирмы «Родина» Ивана Сауэра, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
В ходе встречи были обсуждены вопросы развития сельскохозяйственной отрасли.
Иван Сауэр высказал президенту свои предложения, направленные на комплексную модернизацию отечественной аграрной науки. Он также поделился своим видением развития сельских территорий в стране.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что село «Родина» является образцовым населенным пунктом, отличающимся развитой инфраструктурой и высокой занятостью.
Как подчеркнул президент, государство уделяет особое внимание повышению уровня доходов и качества жизни сельчан. Он указал на необходимость совместных усилий с бизнес-сообществом для эффективной реализации государственных программ, направленных на увеличение производительности труда и занятости среди сельских жителей, а также развитие социальной инфраструктуры на селе.