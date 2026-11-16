Президент принял министра энергетики

Президент

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных итогах развития топливно-энергетического комплекса за 10 месяцев текущего года, ходе отопительного сезона и планах на предстоящий период, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президенту было доложено о стабильном прохождении отопительного сезона во всех регионах страны. Финансирование ремонтной кампании на электростанциях увеличено до 384 млрд тенге, выполнен ремонт основного оборудования и сетей, снижен уровень износа ТЭЦ, а количество станций в «красной зоне» риска сократилось до пяти. Выработка электроэнергии за 10 месяцев выросла на 2,3% и достигла 102,4 млрд кВт ч.

Ерлан Аккенженов проинформировал Главу государства о росте объемов переработки нефти на 4,7% и увеличении совокупных запасов ГСМ до 1,2 млн тонн. Производство отечественного битума (1,1 млн тонн) полностью закрыло внутренние потребности страны. Продвигаются проекты расширения Шымкентского НПЗ до 12 млн тонн в год и нового нефтехимического комплекса в Атырауской области.

В газовой сфере до конца года уровень газификации населения достигнет 64,5%, доступ к газу получат 13,2 млн граждан.  Ведется строительство новых газоперерабатывающих заводов на Кашагане и в Жанаозене, заключены EPC-контракты по проектам на Карачаганаке и второй очереди Кашагана.

В рамках реализации задач Послания Главы государства министерством начата актуализация единого энергобаланса страны до 2035 года с учетом энергоемких центров обработки данных и искусственного интеллекта, а для активизации геологоразведки на электронные аукционы выставлено рекордные 112 участков недр.

Президенту также представлена информация о внедрении цифровых двойников на объектах ТЭК и единой платформы мониторинга поставок угля для 1,2 млн потребителей.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по обеспечению надежного энерго- и теплоснабжения населения, строгому контролю за стабильностью рынка ГСМ и угля, а также качественной реализации инвестиционных проектов.

#президент #энергетика #Ерлан Аккенженов

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