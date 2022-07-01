Фото пресс-службы Президента РК
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Президент принял митрополита Астанайского и Казахстанского Александра

Глава государства принял митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев высоко оценил вклад Православной церкви в укрепление единства и согласия в Казахстане, а также остановился на вопросах государственной политики в религиозной сфере.

Президент подчеркнул, что Казахстанский Митрополичий округ проводит масштабную работу по развитию межэтнического и межконфессионального диалога, а также продвижению нравственных ценностей.

Глава государства сообщил, что в сентябре состоится VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Его главной темой станет роль религиозных лидеров в духовном и социальном развитии человечества в постпандемийный период.

Президент Казахстана выразил уверенность в том, что участие в форуме Патриарха Кирилла придаст новый импульс глобальному межрелигиозному и межцивилизационному диалогу.

В свою очередь митрополит Александр поблагодарил Главу государства за встречу и заявил о поддержке курса на модернизацию и созидательные реформы на благо народа Казахстана.

 

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