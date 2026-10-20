Президент принял председателя Совета директоров китайской компании СNMC

Президент

Он  подчеркнул особую важность запуска строительства медеплавильного завода на месторождении Актогай

Фото: Акорда

Глава государства принял председателя Совета директоров компании СNMC Вэнь Гана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил участие компании China Nonferrous Metal Mining Group, обладающей большим международным опытом в горнодобывающей и металлургической промышленности, в развитии индустриального потенциала Казахстана.

Президент подчеркнул особую важность запуска строительства медеплавильного завода на месторождении Актогай, призванного придать дополнительный импульс развитию экономики области Абай и обрабатывающей промышленности Казахстана.

Как отметил Глава государства, Китай является одним из ключевых стратегических и экономических партнеров Казахстана в сферах торговли и инвестиций, а сегодняшний запуск проекта служит ярким свидетельством поступательного развития сотрудничества двух стран.

В свою очередь глава СNMC Вэнь Ган поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанное доверие в осуществлении масштабного проекта и личное участие в церемонии.

Вэнь Ган заверил Президента Казахстана в том, что СNMC выполнит строительные работы на высоком уровне и в установленные сроки с применением передовых технологий. При этом особое внимание будет уделено строгому соблюдению требований промышленной и экологической безопасности. По его словам, реализация проекта позволит создать новые рабочие места и расширить сотрудничество в сфере подготовки местных кадров и обмена опытом.

По итогам встречи было отмечено, что данный проект станет еще одним успешным примером промышленной кооперации между Казахстаном и Китаем, а также откроет путь для дальнейшей совместной работы в области металлургии и глубокой переработки.

#президент #Китай #месторождение #Актогай

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