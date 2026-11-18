В ходе встречи Глава государства подчеркнул особый характер казахско-российских отношений, основанных на общей истории, добрососедстве, взаимном уважении и прочных связях между народами двух государств

Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда России Игоря Краснова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе встречи Глава государства подчеркнул особый характер казахско-российских отношений, основанных на общей истории, добрососедстве, взаимном уважении и прочных связях между народами двух государств.

Президент отметил, что переход межгосударственных отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества предполагает последовательное развитие взаимодействия по всем ключевым направлениям, включая правовую сферу.



Касым-Жомарт Токаев проинформировал Игоря Краснова о масштабных политических преобразованиях в нашей стране, ориентированных на обновление всей государственно-правовой системы.



В свою очередь председатель Верховного суда России сообщил об активном взаимодействии с казахстанскими судами.



Подчеркнуто, что впервые в истории заключено соглашение о сотрудничестве между высшими судебными инстанциями двух стран, создающее основу для профессионального диалога, цифровизации правосудия и внедрения искусственного интеллекта.



Он также подтвердил заинтересованность в расширении сотрудничества в научно-образовательной сфере, включая повышение квалификации и развитие цифровых компетенций судебных работников.