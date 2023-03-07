Президент принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню

Президент, Общество
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в праздничном мероприятии, посвященном Международному женскому дню 8 Марта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

В своем выступлении президент отметил особую роль женщин в жизни общества. Он подчеркнул, что от женщин исходят такие замечательные качества, как красота и нежность, доброта и милосердие.

«Для каждого из нас нет на свете никого дороже матери. Наши самые заветные ценности прочно связаны с понятиями «Мать – земля», «Родина – мать». Особое значение имеет народная мудрость «Отец воспитывает сына, мать воспитывает нацию». Будущее народа зависит от воспитания подрастающего поколения. Материнская любовь – залог успехов ребенка. Благородные качества «совершенного человека», о которых говорил великий Абай, передавались из поколения в поколение благодаря матерям. В настоящее время наша страна вступила в важный этап развития. Осуществляются масштабные реформы, направленные на построение Справедливого Казахстана. Поэтому очень важно укреплять дух патриотизма и государственности. Следует растить новое поколение, которое будет чтить наш небесно-голубой флаг, хранить верность своему народу, уважать знания», – считает президент.

Касым-Жомарт Токаев далее обратил внимание на то, что «самые эффективные инвестиции – это инвестиции в молодежь».

«В настоящее время наши девушки обучаются в лучших университетах мира, работают в крупных мировых компаниях. Женщины, освоившие множество профессий, успешно трудятся в различных сферах. Среди них учителя, врачи, государственные служащие, воспитатели, швеи, представительницы других профессий. Наши замечательные спортсменки успешно выступают на международных соревнованиях. Много женщин успешно занимаются бизнесом и обеспечивают работой тысячи людей. Я горжусь всеми вами! От всей души благодарю вас», – сказал глава государства.

По словам президента, жизнь показывает, что женщины являются хорошими руководителями – справедливыми, мудрыми, творческими.

«Доля женщин в малом и среднем бизнесе сегодня достигла 42 %. Это результат последовательной государственной поддержки женского предпринимательства. В прошлом году специальный грант получили более 6 тысяч многодетных матерей, желающих открыть свое дело. Немало женщин в селах активно занимаются бизнесом. Тысячи женщин получат субсидии от государства на реализацию своих бизнес-проектов. На эти цели было направлено 250 миллиардов тенге», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что по его поручению была принята новая Концепция семейной и гендерной политики. Этот документ создает условия для того, чтобы женщины смогли максимально реализовать свои способности и найти свое место в жизни. Глава государства убежден в том, что каждая женщина достойна быть счастливой в семье, успешной на работе, активной в обществе.

В завершение торжественного собрания президент наградил победительниц конкурса «Аруана» на лучший женский проект. Деловые женщины, которые осуществляют социально значимые проекты в различных сферах и вносят значительный вклад в развитие гражданского общества, были отмечены наградами в десяти номинациях.

Список победителей конкурса лучших женских проектов «Аруана» к Международному женскому дню:

1. В номинации «Лучший проект в сфере агробизнеса» – Акчалова Айгуль Сагимбековна;

2. В номинации «Лучший IT-проект» – Акшолакова Фарида Амантаевна; 

3. В номинации «Лучший проект в сфере креативной индустрии» – Салихова Сауле Халеловна;

4. В номинации «Лучший проект в сфере новых медиа» – Нургалиева Асем Болатжановна; 

5. В номинации «Лучший проект в сфере защиты прав женщин и детей» – Басенова Несибели Заривановна;

6. В номинации «Лучший проект в сфере инклюзивного развития» – Алимжанова Арайлым Магашевна; 

7. В номинации «Лучший проект в сфере науки и инноваций» – Деркач Марина Владимировна;

8. В номинации «Активный правозащитник женщин и детей» – Ракишева Ляззат Бекмуханбетовна;

9. В номинации «Лучшая женщина – руководитель предприятия» – Тулеева Фатима Набидуллаевна;

10. В номинации «Лучшее НПО в сфере защиты прав женщин» – Рыль Ольга Владимировна.

 

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