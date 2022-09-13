Президент принял Верховного имама египетского университета "Аль-Азхар"

Касым-Жомарт Токаев встретился с Верховным имамом университета «Аль-Азхар» Ахмедом ат-Тайебом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Глава государства выразил признательность Верховному имаму исламского университета «Аль-Азхар» шейху Ахмеду ат-Тайебу за то, что он принял его приглашение участвовать в межрелигиозном форуме.

"Мы считаем возглавляемый Вами университет «Аль-Азхар» «маяком», распространяющим свет ценностей нашей общей религии – ислама. Поэтому для нас очень важно, чтобы в диалоге лидеров мировых и традиционных религий принимали участие ученые центра, пропагандирующего принципы толерантности и выдержки, терпения и милосердия", – сказал Президент.

Обращаясь к высокому гостю, Касым-Жомарт Токаев дал высокую оценку условиям, созданным для обучения казахстанских студентов в университете «Аль-Азхар», который считается центром исламского образования и противодействия религиозному экстремизму.

Президент также отметил, что «Аль-Азхар» вносит весомый вклад в развитие исламского образования и исследований в Казахстане.

Глава государства отметил, что в следующем году исполняется 800 лет султану Бейбарсу. В рамках подготовки к юбилею казахская сторона внесет свой существенный вклад в реставрацию мечети султана Бейбарса в Каире.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев передал теплые слова приветствия Президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси.

В свою очередь Верховный имам «Аль-Азхара» передал добрые пожелания Главе нашего государства от имени египетского лидера.