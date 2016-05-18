Президент присвоил Олжасу Сулейменову звание Героя труда Казахстана

Культура
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Глава государства подписал указ "О присвоении Олжасу Сулейменову высшей степени отличия – звания "Қазақстанның Еңбек Ері", передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Акорды.

В указе сказано, что звание "Қазақстанның Еңбек Ері" поэту, общественному деятелю Сулейменову присвоено за особый вклад в развитие отечественной литературы, а также активную общественную деятельность, направленную на укрепление мира и гражданского согласия.

Указ вводится в действие со дня подписания.

Сулейменов родился 18 мая 1936 в Алма-Ате. Окончил школу в 1954 году и поступил на геологоразведочный факультет Казахского госуниверситета, окончил его в 1959 году, инженер-геолог. Последние годы учебы совмещал с работой в геологоразведочных партиях.

Литературной работой занялся в 1955 году.

В 1959 году поступил в Литературный институт им. А. М. Горького в Москве на отделение поэтического перевода, но в 1961 году был вынужден прервать учебу.

В 1962–1971 литературный сотрудник газеты "Казахстанская правда", главный редактор сценарно-редакционной коллегии киностудии "Казахфильм", заведующий отделом журналистики в журнале "Простор".

1971–1981 секретарь правления Союза писателей Казахстана.

С 1972 года председатель Казахского комитета по связям с писателями стран Азии и Африки, стал одним из инициаторов и организаторов проведения в Алма-Ате 5-й конференции писателей стран Азии и Африки (1975).

В 1975 году издал литературоведческую книгу "Аз и Я. Книга благонамеренного читателя", получившую резко отрицательный резонанс в Москве, книга была запрещена, автор 8 лет не издавался и практически перестал писать стихи. 

С 1977 по 1995 год возглавлял федерацию шахмат Казахстана.

В период с 1980 по 1984 год – депутат, член Президиума Верховного Совета Казахской ССР, с 1984 по 1989-й и с 1989 по 1991-й – депутат Верховного Совета СССР.

1981–1984 – председатель Государственного комитета Казахской ССР по кинематографии.

1984–1992 – первый секретарь правления Союза писателей Казахстана, секретарь правления СП СССР. Являлся членом редакционного совета журнала "Детектив и политика".

В 1989 году стал инициатором и лидером народного движения "Невада – Семипалатинск", целью которого было закрытие Семипалатинского ядерного полигона и других ядерных полигонов мира.

В 1990 году поэт, писатель-литературовед получил звание народного писателя Казахской ССР. 

С 1992 года — почетный председатель Союза писателей Казахстана, творческая работа.

В 1995 году Президент назначил Сулейменова послом РК в Италии и по совместительству в Греции и на Мальте. На этом посту дипломат проработал до 2001 года. За это время в Риме он выпустил книги "Язык письма" (о  происхождении письменности и языка малого человечества) и "Улыбка бога", в 2001 – "Пересекающиеся параллели" (введение в тюркославистику), а в 2002 году – книгу "Тюрки в доистории" (о происхождении древнетюркских языков и письменностей), за которую получил премию Кюльтегина "за выдающиеся достижения в области тюркологии" (2002).

С 2001 года постоянный представитель Казахстана в ЮНЕСКО.

12 мая Олжас Сулейменов провел встречу с представителями СМИ, на которой отметил, что не обо всем еще написал и рассказал.

"Несмотря на то что скоро мне будет 80 лет (день рождения писателя 18 мая – Прим. автора), есть еще множество тем, волнующих меня. Выпущу еще пару книг", – заметил писатель.

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