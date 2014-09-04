Президент призвал фермеров СКО производить больше продукции на экспорт

Президент
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Назымгуль Кумыспаева
Фото с сайта mygorod.kz
Глава государства Нурсултан Назарбаев в рамках поездки в Северо-Казахстанскую область встретился с предпринимателями и сельхозпроизводителями региона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Акорды. Глава государства отметил, что, несмотря на большую загруженность, он ежегодно находит время для посещения сельскохозяйственных областей страны, чтобы быть в курсе всех изменений. 

В ходе беседы было отмечено, что в аналогичных климатических условиях в Канаде собирают порядка 20–25 центнеров зерна с гектара, в то время как в Казахстане средняя урожайность не превышает 15 центнеров. Нурсултан Назарбаев призвал аграриев активней применять передовые технологии и современные методы работы.
Другим важным вопросом, требующим постоянного внимания, Президент Казахстана назвал развитие переработки сельскохозяйственной продукции.  

"Мы стали перерабатывать пшеницу в муку, но нужно идти дальше, производить макароны и другую продукцию, то есть думать о повышении добавочной стоимости нашей продукции. Сейчас в рамках Таможенного союза перед казахстанскими производителями открыты огромные возможности, которыми необходимо пользоваться. В скором времени отечественной продукции будет открыт путь через Иран в Персидский залив. Поэтому нам следует производить больше экспортоориентированной продукции", – подчеркнул Нурсултан Назарбаев.  

В целом Президента проинформировали о готовности к уборочной кампании, ознакомили с состоянием зерновых посевов на полях ТОО "Кутузовка-Алиби", а также образцами продукции, производимой сельхозпроизводителями региона. В текущем году площадь посевов сельскохозяйственных культур области составила 4,3 млн га, субсидии для отрасли достигли порядка 17 млрд тенге.

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время государством оказывается всесторонняя поддержка аграрному сектору. "Запущена программа развития аграрного сектора до 2020 года. Одним из ее ключевых направлений является повышение производительности труда в сельском хозяйстве.  Это очень важная и большая работа", – отметил он. 

Наряду с этим Президент обратил внимание и на необходимость развития животноводческой отрасли. "Легче посеять и убрать, но мы должны думать и о том, что производство тонны мяса в пять раз эффективней производства тонны зерна. Это влияет на занятость и рост доходов сельского труженика, который будет занят и летом и зимой", – сказал Нурсултан Назарбаев. 

Кроме того, был затронут вопрос развития социальной сферы. Глава государства призвал руководителей агропредприятий сделать все необходимое, чтобы жители сел имели такой же высокий социальный статус, как и жители городов.

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