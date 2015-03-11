Президент призвал казахстанцев потреблять отечественную продукцию

В столичном Дворце Независимости на XVI очередном Съезде партии "Нур Отан" Глава государства Нурсултан Назарбаев заявил, что экономике Казахстана необходимо сделать упор на переработку своей продукции. Президент подчеркнул необходимость строительства крупных мясокомбинатов совместно с ведущими зарубежными компаниями, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
"Недавно ко мне обратился крупный бизнесмен из Англии, который готов в разные сектора и области Казахстана поставить огромные, современные мясоперерабатывающие заводы, которые перерабатывают все – до рогов, копыт и костей, шкуры и шерсти. Вплоть до создания компоста для производства электроэнергии", – предложил Назарбаев.
Он дал указание членам Кабмина создать 10 крупных предприятий по переработке сельхозпродукции.
"Переработка сельхозсырья, куда надо направлять большее количество денег, является важным вопросом. В этом плане необходимо приступить к реализации порядка 10 крупных проектов с участием транснациональных компаний перерабатывающей отрасли. Бакытжан вместе с Асылжаном (Бакытжан Сагинтаев – Первый заместитель Премьер-Министра РК, Асылжан Мамытбеков – министр сельского хозяйства – Прим. автора). Конечно, мы работаем в этом направлении, но очень плохо работаем. Давайте деньги направлять туда", – отметил Президент.
"В первой пятилетке (реализации ГП ФИИР – Прим.автора) обрабатывающий сектор пока не стал драйвером экономического роста. Может быть, это первая проба. Спотыкались, что-то не то делали. Но вторая пятилетка должна все исправить. Индустриализация не ради индустриализации, а ради того, чтобы поднять продукцию Казахстана. "Сделано в Казахстане", "Made in Kazakhstan" – вот, что нам надо. Но при этом, наши базовые отрасли - нефтегазовый, горно-металлургический секторы, химические удобрения – остаются главными. Мы будем их развивать. Это наша перспектива. От переработки этого сырья можно создать настоящую индустриализацию", – сказал Назарбаев.
Напомним, в ходе расширенного заседания Правительства 11 февраля текущего года Глава государства призвал казахстанцев поддержать
отечественного производителя товаров и услуг, и предложил создать в торговых сетях отдельные секции с казахстанскими товарами.
Сегодня Назарбаев вновь призвал казахстанцев потреблять отечественную продукцию.
"То, что я обратился ко всем создать в универмагах, магазинах на самом видном месте "Сделано в Казахстане", – это не просто слова, не просто очередной призыв. Это – патриотический акт для всех казахстанцев. Хотим, чтобы у нас все свое было, – надо потреблять свое. Гарантируем, что все наше – экологически чистое", – сообщил Глава государства.
"По данным ВОЗ, самая полезная для человеческого организма та продукция, даже та вода, где ты родился. Во-вторых, это помогает нашему бизнесу. И бизнесмены наши должны соответствовать, стараться дать такое качество, чтобы оно ни в чем не уступало", – добавил Президент.