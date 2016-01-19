Президент: Проведены консультации

Президент подчеркнул, что инициатива депутатов Мажилиса о проведении внеочередных парламентских выборов сегодня широко обсуждается на различных дискуссионных площадках, в экспертном сообществе и средствах массовой информации.

Нурсултан Назарбаев также обратил внимание, что о широкой поддержке данного предложения говорят и проведенные опросы общественного мнения.

В свою очередь К. Джакупов отметил, что главными причинами такого решения стала необходимость получения партиями нового мандата доверия избирателей, широкой общественной консолидации, а также синхронизации действий Мажилиса и маслихатов для реализации проводимых реформ на всех уровнях, сообщила пресс-служба Главы государства.

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Нурсултан Назарбаев провел консультации с председателем Конституционного совета Игорем Роговым.

В ходе встречи был обсужден вопрос проведения внеочередных парламентских выборов.

Глава государства отметил, что им было получено обращение депутатов Мажилиса, в котором данная инициатива обоснована необходимостью эффективной реализации реформ и намеченных государством антикризисных мер.

Президент также сообщил о состоявшихся консультациях с председателями обеих палат Парламента и Премьер-Министром.

В свою очередь, как сообщила пресс-служба Главы государства, И. Рогов подчеркнул, что, в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Конституции, Парламент или Мажилис Парламента может быть распущен Президентом Казахстана после консультаций с председателями палат Парламента и Премьер-Министром. Кроме того, председатель Конституционного совета обратил внимание, что внеочередные выборы проводятся в течение двух месяцев со дня досрочного прекращения полномочий Парламента или Мажилиса Парламента.

И. Рогов отметил, что проведение внеочередных выборов в Мажилис одновременно с предстоящими выборами в маслихаты всех уровней полностью соответствует нормам Конституции.

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Президент провел консультации с председателем Сената Парламента Касым-Жомартом Токаевым и Премьер-Министром Каримом Масимовым. Во встрече также принял участие руководитель Администрации Президента Нурлан Нигматулин.

В ходе консультаций была рассмот­рена инициатива депутатов Мажилиса о проведении внеочередных парламентских выборов.

Нурсултан Назарбаев отметил, что данное предложение нашло широкий отклик среди казахстанцев и является актуальным с учетом реализуемых государством глубоких реформ и ситуации на мировых рынках.

Также Глава государства обратил внимание, что инициатива позволит совместить выборы в Мажилис и маслихаты, оптимизируя финансовые и организационные расходы, сообщила пресс-служба Президента.

К. Токаев подчеркнул, что инициа­тива по проведению внеочередных выборов является своевременной, так как сегодня Мажилису необходимо получить новый мандат доверия народа для практической реализации стоящих перед страной задач.

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