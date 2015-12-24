Президент провел ряд кадровых назначений

Президент Казахстана провел ряд назначений в госорганах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Так, распоряжением Главы государства Саян Ахметжанов назначен ответственным секретарем Министерства по делам государственной службы РК. Ранее он занимал должность заместителя председателя упраздненного недавно Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.
Распоряжением Главы государства Алик Шпекбаев освобожден от должности заместителя председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции в связи с переходом на другую работу.
Также Анвар Сабиров назначен секретарем Высшего Судебного Совета Республики Казахстан – руководителем аппарата.