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Президент провел ряд кадровых назначений
Талгат Исенов
Президент Казахстана провел ряд назначений в госорганах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Так, распоряжением Главы государства Саян Ахметжанов назначен ответственным секретарем Министерства по делам государственной службы РК. Ранее он занимал должность заместителя председателя упраздненного недавно Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Распоряжением Главы государства Алик Шпекбаев освобожден от должности заместителя председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции в связи с переходом на другую работу.

Также Анвар Сабиров назначен секретарем Высшего Судебного Совета Республики Казахстан – руководителем аппарата.

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